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Gündem
AA 24.03.2024 17:45

AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi

AK Parti'nin düzenlediği "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde katılımcılara "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" konulu video gösterildi.

Atatürk Havalimanı'ndaki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranlara yansıtılan yaklaşık 6 dakikalık videoda, 1990'lı yılların başında İstanbul'da yaşanan çöp ve su sıkıntısının yanı sıra hava kirliliği nedeniyle gazetelerin maske dağıttığı günler anlatıldı.

Videoda, o dönemde İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlarla kentteki sorunlara ilişkin yapılan röportajlar ve verilen tepkiler de yer aldı.

Hava kirliliği ile Haliç'in temizlenmesi gibi çalışmalar videoda yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevindeyken İstanbul için Istranca'dan su getirme çalışmaları, çöp sorununun ortadan kaldırılması, metro inşaatlarının başlatılması, toplu taşıma hizmetleri, doğal gazın yaygınlaştırılması, hava kirliliği, Haliç'in temizlenmesi, yol, köprü ve deniz ulaşımına yapılan yatırımlar gibi çalışmalara da videoda yer verildi.

AK Parti'nin 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nden kareler
AK Parti'nin 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nden kareler

AK Parti hükümetleri döneminde ulaşımda İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve hızlı trenin; sağlıkta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve acil durum hastaneleri gibi sağlık yatırımlarının; kültür sanatta Atatürk ve Rami Kütüphaneleri ile millet kıraathanelerinin kente kazandırıldığı vurgulandı.

Videoda, çevre ve spor alanında yapılan hizmetlere de yer verilirken 2019'a gelindiğinde 1990'lı yılların başlarında yer alan sorunların yeniden baş gösterdiğine işaret edildi.

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AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi
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