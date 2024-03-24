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TRT Haber 24.03.2024 14:34

Murat Kurum: 31 Mart'ta "yeniden İstanbul" diyeceğiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Sandık, milletin mahkemesidir. Bu millet, 31 Mart’ta kendisini ihmal edenlerden hesabını soracak. İstanbul'u asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Fetret devrini bitireceğiz. 31 Mart'ta 'yeniden İstanbul' diyeceğiz" dedi.

Murat Kurum: 31 Mart'ta "yeniden İstanbul" diyeceğiz
[Fotograf: AA]

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde konuştu.

Kurum'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Burada yeniden, sadece İstanbul var. Bugün İstanbul’un değişim iradesi ve kararlı duruşu var.

İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart İstanbul'un geleceği için bir bayram olacak. 

Ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki; Hiçbir hanemiz deprem korkusu yaşamayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Reklama ve algıya ayırdıkları bütçeyi, depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, ulaşım tam bir çileye dönüştü.

"İstanbul, 31 Mart’ta kendisini ihmal edenlerden hesabını soracak"

İBB yönetimi hiçbir sözünü yerine getirmedi. Bu milleti kandırdılar bu milleti aldattılar. Onların reklama verdikleri paraları biz, İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz.

Sandık, milletin mahkemesidir. Bu millet, 31 Mart’ta kendisini ihmal edenlerden hesabını soracak.

Bu söz, Murat Kurum sözüdür. İstanbul'u asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin yüzü gülene kadar elini bırakmayacağız. İstanbul bizim ortak geleceğimiz. Barışın şehri İstanbul'da barış ve huzur içinde yaşayacağız.

İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz. 31 Mart'ta "yeniden İstanbul" diyeceğiz.

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