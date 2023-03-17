Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Suriye ve Yunanistan’dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD/YPG, 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.