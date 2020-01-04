Belirli suçlarda mahkeme süresi kısalacak, seri muhakeme usulü hızlı, etkin ve verimli şekilde uygulanacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu"nda ihtisas mahkemelerini belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; bir asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde ceza muhakemelerine bu mahkeme bakacak.

Mahkemelere sayısına göre görev dağılımı yapıldı

İki veya üç asliye ceza mahkemesi olan yerlerde ise 2 numaralı asliye ceza mahkemesi görevlendirildi.

4 ve üzeri asliye ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde 4 numaralı mahkemeye; 30 ve üzeri asliye ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde ise 4 ve 5 numaraları mahkemelere görev verildi.

50 veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise 4, 5 ve 6 numaralı asliye ceza mahkemeleri görevli olacak.

Kaynak: TRT Haber