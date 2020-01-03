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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da güvenlik zirvesi yapıldı03 Ocak 2020 Cuma 17:41 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 17:54
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
Kaynak: TRT Haber
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