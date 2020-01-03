Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

Bu durum bölgede ABD ile İran arasında olan gerilimi daha da arttırdı.

Türkiye, ABD-İran geriliminden "derin endişe" duyuyor

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilimle ilgili açıklama yaptı. Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden "derin endişe duyulduğu" ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısı sonucu Bağdat'ta öldürülmesine değinilerek taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz." ifadesi kulanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir."

Açıklamada, Türkiye'nin bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olduğunun altı çizilerek, "Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz." ifadesi yer aldı.

İbrahim Kalın: Tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ettiklerini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tüm taraflar itidal içerisinde davranmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabı üzerinden gerilimle ilgili paylaşımda bulundu.

Çelik, "Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği kaygı vericidir. Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak’ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Orta Doğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ABD-İran gerilimiyle ilgili, "Orta Doğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir." dedi.

Kılıçdaroğlu, yaşanan bu gelişmenin Türkiye'yi etkileyeceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber