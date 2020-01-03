CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazete ve televizyon temsilcileri ile buluşmasında konuştu.

İranlı komutanın Bağdat'ta ABD tarafından füze ile öldürülmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeminde idi. Kılıçdaroğlu, Ortadoğu'da gerilim uyarısı yaptı.

"Orta Doğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir. Türkiye'yi doğal olarak etkileyecektir. ABD’nin hamlesine karşı İran’ın ne yapacağını bilmiyoruz ama intikam alınacağını söylüyorlar. Silahların değil ama aklın mantığın konuşacağı ortama ihtiyaç var."

"CHP'de iki fire var, ağırlık HDP'li vekillerde"

Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin Libya tezkeresi adımı ve o tezkerenin oylamasında muhalefet vekillerinin fire vermesi soruldu.

"CHP'den 2 fire var, ağırlıklı olarak HDP'li vekiller oylamaya girmedi. Libya konusunda Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi gerekir. BM'ye başvuru yaparak Libya'da barış gücü oluşturulması lazım."

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşüyor mu?

Ve iç politika. CHP içinde tartışmaya neden olan Beştepe'ye giden CHP'li iddiası da gündemde idi. Kılıçdaroğlu, yaşananların ardından Muharrem İnce ile görüşüyor mu? CHP lideri, İnce'nin CHP üyesi olduğunu kendisi ile görüşüp dinleyebileceğini söyledi. "Belki bana aktaracağı bir şey vardır" açıklamasını yaptı.

CHP'de İmamoğlu öne mi çıktı?

Kılıçdaroğlu'na, son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar ile öne çıkmasından rahatsız olup olmadığı soruldu.

Kılıçdaroğlu "Herkese yönelik eleştiriler var, farklı değerlendirmemek lazım" dedi.

Yerli otomobile destek

Kılıçdaroğlu, yerli otomobil konusunda ise destek verdi, "Karşı çıkmak doğru değil" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber