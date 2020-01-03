Somali, Afganistan, Irak, Katar ve daha birçok ülke. Türk askeri 3 kıtaya yayılmış bir şekilde görevde. Mehmetçiğin son durağı Libya olacak. Tezkere Meclis'ten geçti.

Türkiye uzun zamandır yabancı ülkelerde asker bulunduruyor. Bunların bir kısmı muharip kuvvetlerden oluşuyor. Büyük çoğunluğu ise bulundukları ülkelerin ordularına eğitim vermek için görev yapıyor.

Türk askeri, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde caydırıcı barış gücü rolü de oynuyor.

Türkiye ABD'den sonra 2. sırada

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra yurt dışında en aktif olan ikinci orduya sahip. Türkiye'nin halihazırda 12 ülkede askeri varlığı söz konusu. Ayrıca bu ülkelerden bazılarında askeri üssü de var.

En fazla personel KKTC'de

Türk Silahlı Kuvvetleri, en fazla personelle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu. Kıbrıs'taki asker sayısının 40 bin civarında olduğu değerlendiriliyor.

En büyük askeri üs Somali'de

Yurt dışındaki en büyük askeri üs ise stratejik açıdan önemli bir nokta olan Somali'de. Başkent Mogadişu'da bulunan bu üste Mehmetçik, Somali ordusuna eğitim desteği veriyor.

Irak, Suriye, Katar, Azerbaycan ve Sudan'da da Türk askeri bulunuyor.

Mehmetçiğin bulunduğu ülkeler şöyle:

Barışı koruma görevi

Türkiye'nin bazı ülkelerde barışı koruma misyonu da var. Bu kapsamda Türk Ordusu, NATO ve Birleşmiş Milletler bünyesinde en aktif rol oynayan ordulardan biri. Türk askeri; Afganistan, Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek ve Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.

Türk askeri Libya yolunda

Ve son ülke Libya. Kuzey Afrika ülkesi, Türkiye'nin yurt dışında askeri varlığı bulunan 13. ülke olacak. Libya'da kurumsal bir ordu oluşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek. Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik tehdit durumunda gerekli tedbirler alınacak.

Kaynak: TRT Haber