Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

İranlı Komutan Kasım Süleymani, Bağdat’ta öldürüldü. Saldırıyı ve İran’ın atacağı adımları @trthaber Dış Haberler Müdürü Özcan Tikit değerlendirdi. pic.twitter.com/g4kSKBVkSS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 3, 2020

Pentagon'un yaptığı açıklamaya göre operasyon talimatını ABD Başkanı Donald Trump verdi.

TRT Haber'e konuşan uzman isimler, operasyonu, bölgede bundan sonra neler olacağını, İran'ın nasıl bir yol izleyeceği sorularına yanıt aradı.

"İran'ın önünde iki seçenek var"

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Bora Bayraktar, Süleymani'nin İran'ın dışarıya uzanan eli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Onun bu şekilde hedef alınmış olması her şeyden önce İran’ın bundan sonra bölgede yapacağı operasyonlara ciddi anlamda bir darbe anlamına geliyor."

Bayraktar'a göre, İran'ın önünde iki seçenek var:

"Birincisi İran bu işi soğukkanlılıkla karşılayıp bu cenazeyi kaldırdıktan sonra tansiyonu düşürme yoluna da gidebilir. Çünkü İran açısından ciddi bir risk var. ABD’nin biraz daha bastırması, belki farklı operasyonlar İran’a yönelik Körfez’de, Hürmüz Boğazı’nda başka yerlerde eylem yapmasına yol açabilir.

Ya da İran 'Biz bu işin altında kalmayız' diyerek başka yerlerde tırmanışa geçebilir. ABD hedeflerine yönelik ciddi hedef alınmaya başlanabilir. Ben İran’ın çok sessiz kalacağını düşünmüyorum. Doğrudan olmasa da farklı unsurlar üzerinden bir yanıt verilebilir."

"Bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ise 'Ne oldu da bugün?' sorusunun sorulması gerektiğinin altını çizerek ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıya işaret etti:

"ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıda kimin kazandığına bakmak lazım, eğer ABD bu saldırıyla varlığını artıracaksa farklı bir niyet aramak lazım demiştim ki keza saatler sonra 'Irak’taki askeri varlığımı artıracağım' şeklinde bir açıklama yaptı.

İlk etapta İran’ın soğukkanlılıkla karşılayacağına katılırım. Akabinde yapacağı açıklamalara ABD’yi tehdit eden ve belki de eyleme dönüşen misilleme türü saldırılar yapabileceğine öngörebilirim. Bu operasyon ve sonrasında olacaklar bölgedeki birçok denklemi değiştirecek. Artık bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İran ile ABD açısından."

"Süleymani’nin öldürülmesi tolere edilecek bir olay değil"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun da operasyonun İran açısından tolere edilebilecek bir olay olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İran tepkisini çeşitli kanallarla gösterecek ama cevabı askeri olmak zorunda. Süleymani’nin öldürülmesi tolere edilecek bir olay değil. Irak saatli bomba konumunda. Bunun bedelini de büyük ölçüde Irak halkı ödeyecek."

"Aramco saldırısı gibi füze saldırılarıyla karşılık verir mi?"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Suriye'deki iç savaşa kıyasla bölgedeki savaşın daha uzun olacağına vurgu yaptı. Caşın, İran'ın bu saldırıyı sezinlediğine ve Hint Okyanusu'nda yaptığı tatbikatla ABD'ye meydan okuduğunu belirtti:

"Bu ABD’nin birinci cevabı. İkinci husus acaba İran saldırıda bulunabilir mi? Veya Aramco saldırısı gibi füze saldırılarıyla karşılık verir mi?"

Kaynak: TRT Haber