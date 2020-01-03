Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldü.

Saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin hava saldırısıyla öldürüldüğünü onayladı.

"Iraklılar General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı ancak, Twitter sayfasından ABD bayrağı paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi.

Pompeo, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar" ifadesini kullandı.

"ABD bölgesel bir savaşı mı tetikledi?"

Demokrat Senatör Chris Murphy, Pentagon'un saldırıya ilişkin "Gelecekteki İran saldırılarını engellemek maksadıyla yapıldı." ifadesine tepki gösterdi.

Murphy, "Süleymani'nin ABD'nin düşmanı olduğu açıktı ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: ABD, Kongrenin izni olmadan İran'ın en güçlü ikinci ismine suikast düzenleyerek, korkunç büyüklükte bölgesel bir savaşı mı tetikledi? Bizim genelde yabancı siyasi figürleri öldürmememizin sebebi, böyle bir adımın daha fazla Amerikalının ölmesine sebebiyet vereceği inancıdır. Bu akşam bizim gerçek, acil ve ciddi endişemiz bu olmalı." dedi.

"Suçluları acı bir intikam bekliyor"

İran lideri Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi. Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

"ABD'den acı bir intikam alacağız"

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek." dedi.

Hatemi yaptığı yazılı açıklamada, "Bu vahşi cinayet büyük şeytan Amerika'nın bölge ve Irak'ta terör destekçisi olduğunun açık delilidir. Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek ve haksız yere dökülen kanın intikamı bu işe girişenlerden alınacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız" ifadelerini kullandı.

"Misilleme çok uzun sürmeyecek"

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Amerikalılar ile Irak'taki Şiiler arasındaki çatışmaların habercisi olduğunu söyledi.

Kosaçev, Rus basınına yaptığı açıklamada Süleymani'nin öldürülmesinin, Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine yapılan saldırının intikamına benzeyen çok kötü bir senaryo olduğunu söyledi,, "Eğer öyleyse ne yazık ki misilleme uzun sürmeyecek. Çünkü savaşların başlaması kolay ancak bitmesi çok zor" dedi.

Çin: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ABD'li yetkililerle iletişime geçildiğini, ve gelişmelerin yakından takip ettiğini duyurdu. Çin, taraflara gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

Sadr: Irak'ı savunma emri verdik

Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak'ı savunma emri verdiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters