Libya, Suriye ve enerji, 2019'un önemli başlıkları 2020'de gündem olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ocak ayında yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. 8 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak. Yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'da yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Yeni yılın ilk günlerinde de aynı yoğunluk devam edecek.

8 Ocak'ta Putin geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacak. İki lider, TürkAkım projesinin açılışında bir araya gelecek. Yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Gündemde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra Libya ve Suriye'deki son gelişmeler de olacak.

Berlin Zirvesi

Yeni yılın ilk ayında Libya'da son durumun ele alınacağı bir diğer adres Berlin olacak. Berlin Zirvesi'nin Ocak ayının ikinci yarısı ya da sonuna doğru yapılması planlanıyor. Henüz Erdoğan'ın zirveye katılıp katılmayacağı netleşmedi. Ancak Türkiye zirveye, Tunus ve Cezayir ile Katar'ın da katılmasını istiyor.

Türkiye'nin önceliği çatışmaların durup siyasi sürecin harekete geçirilmesi. Ancak masada yol alınabilmesi için Hafter'in çekilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: TRT Haber