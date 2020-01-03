Konsolosluk işlemlerinde son dönemde diğer ülkelere kıyasla dünyanın ilk sıralarında yer alan Türkiye, hizmet çeşitliliğini 75'e çıkardı.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 1 yılda dış temsilciliklerce 2,2 milyon konsolosluk işlemi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşadığı sorunlara ilişkin dış temsilcilikler, Türkiye'deki kurumlar ve Türk vatandaşlarından yaklaşık bir yılda 55 bin 14 adet evrak ulaştı. Evraklara cevaben 30 bin 760 adet işlem gerçekleştirildi, konsolosluk konularında 85 bin 774 yazışma yapıldı.

10 ülkeyle konsolosluk istişareleri

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerle her yıl ikili görüşmeler yaparak konsolosluk ilişkileri alanında iş birliğinin en ileri seviyeye ulaşmasına çalışıyor.

Bu doğrultuda 2019 içinde Karadağ, Japonya, Kuveyt, Bosna Hersek, Romanya, Hollanda, İsviçre, Belarus, Gürcistan ve Rusya ile istişareler gerçekleştirildi.

7/24 çağrı merkezi

Telefonla yapılan vatandaş başvurularını karşılamak amacıyla kurulan Konsolosluk Çağrı Merkezi (KÇM) de hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Çağrı merkezi, mevzuat konusunda eğitimli 40 personeliyle, 7 gün 24 saat Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Flamanca ve İtalyanca olmak üzere 5 dilde hizmet sunuyor.

Merkez bugüne kadar yaklaşık 6,3 milyon Türk vatandaşının talebine yanıt verdi. Son bir yılda merkeze ulaşan çağrı sayısı yaklaşık 1 milyona ulaştı.

Gezici hizmet, ambulans uçak, dövizle askerlik

Türk vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetleri, sadece belirli yerlerde değil, "gezici" olarak da veriliyor. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerince 2019'da 13 kez gezici konsolosluk hizmeti verildi.

Bu kapsamda, Tokyo Büyükelçiliğince Nagoya şehri ve civarında, Pretorya Büyükelçiliğince Cape Town'da, Kopenhag Büyükelçiliğince Aarhus şehrinde, Sidney Başkonsolosluğu Queensland eyaletine, Melburn Başkonsolosluğu Batı Avustralya’nın başkenti Perth ve civarına gezici hizmet ulaştırdı.

Ayrıca, çeşitli ülkelerde mağdur durumdaki yaklaşık 75 Türk vatandaşının Türkiye'ye dönüşü sağlandı. Ciddi rahatsızlıklar geçiren 76 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Dövizle askerlik ödemeleri Aralık 2018'den beri doğrudan yurt dışı temsilciliklerince tahsil edilirken, sanal POS'la ödenebilen harç, değerli kağıt bedeli gibi konsolosluk harçlarının da fiziki POS sistemi üzerinden tahsilatının mümkün hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sürücü belgesi, boşanma, duyurular, "aslı gibidir" evrakı

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına olağanüstü hallerde konsolosluk himayesi de sağlanıyor. Doğal afet, salgın hastalık, terör, savaş ve güvenlik sorunu gibi olaylarda Bakanlıkça seyahat ve güvenlik duyuruları yayımlanıyor.

Bakanlık, sürücü belgelerinin yurt dışında kullanılması için önemli rol üstleniyor.

Sürücü belgelerinin karşılıklı kullanım alanının genişletilebilmesi için Azerbaycan, Belarus, Kırgızistan, İran, Moldova, Türkmenistan, Ukrayna, Rusya, İtalya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Fas, Tunus, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada'nın Quebec eyaleti ve Yunanistan ile ikili anlaşma imzalanmasına ilişkin süreçler sürüyor.

Belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin KKTC, İspanya ve Tunus ile ikili anlaşmalar imzalandı.

Yabancı ülke makamlarınca verilen boşanma ve evliliğin iptali kararlarının tescili için Türk dış temsilciliklerine başvuru olanağı sağlandı.

Türk dış temsilciliklerince düzenlenen noter evrakının Türkiye'deki noterler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesi ve usulüne uygun "aslı gibidir" tescili yaptırılarak Türkiye'de doğrudan kullanılması mümkün hale geldi.

Yabancılara yönelik 5 bin 270 konsolosluk işlemi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'ye seyahat eden yabancılara sunulan bazı konsolosluk hizmetlerinde de etkin rol alıyor. Bu bağlamda, yabancıların konsolosluk konularındaki sorunlarında Türkiye'deki temsilcilikleriyle irtibat ve koordinasyonları sağlanıyor.

Türkiye'deki yabancı uyrukluların ve Türkiye'deki dış temsilciliklerin konsolosluk konulu taleplerine ilişkin son bir yılda Bakanlığa toplam 5 bin 172 adet nota tevdi edildi. Yabancılara ilişkin Türkiye'deki yabancı temsilciliklerde ise toplam 5 bin 270 konsolosluk işlemi gerçekleştirildi.

Bakanlık, Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan toplam 9 bin 743 yabancı uyruklu şahsa ilişkin Türkiye'de bulunan diplomatik ve konsüler temsilciliklerin cezaevi ziyaretleri, adli ve idari işlemlere ilişkin taleplerinin sonuçlandırılmasında da etkin aracılık rolü üstlendi.

Tasdik harçları hazineye kazandırılıyor

Dışişleri Bakanlığı Tasdik Şubesi, Türkiye'de bulunan yabancıların ve Türk vatandaşlarının resmi makamlardan aldıkları belgelerin yurt dışında geçerli olabilmesi ve yurt dışındaki resmi ülke makamlarından aldıkları belgelerin Türkiye makamlarında geçerli olabilmesi amacıyla imza ve mühür onayı hizmeti de sunuyor.

Şubeye son bir yılda başvuran 49 bin 672 kişinin toplam 105 bin 465 evrakına tasdik işlemi gerçekleştirildi.

Tasdik işlemlerinde bu belgelere uluslararası işlerlik kazandırılırken, işlemlerden 5 milyon 633 bin 873 Türk lirası harç tahsil edildi.

Kaynak: AA