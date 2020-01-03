Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

Bu durum bölgede ABD ile İran arasında olan gerilimi daha da arttırdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Eylemler tüm bölgenin aleyhine"

"Irak’ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır.

"Cumhurbaşkanımız Irak'ın istikrarına verdiğimiz önemi tüm açıklamalarında ifade etmiştir"

Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak’ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır.

Irak’ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak’ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır.

"İran-ABD gerginliği kaygı verici"

Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir.

Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak’ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz."

Irak’ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 3, 2020

Kaynak: TRT Haber