Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD-İran gerilimi açıklaması

03 Ocak 2020 Cuma 17:07 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 17:18

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD-İran gerilimi ile ilgili "Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]