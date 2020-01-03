Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD-İran gerilimi açıklaması03 Ocak 2020 Cuma 17:07 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 17:18
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD-İran gerilimi ile ilgili "Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
[Fotoğraf: AA]
İbrahim Kalın, "Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek" dedi.
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