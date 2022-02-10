HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci işliyor.

Hazırlık Komisyonu'nun, "dokunulmazlık kaldırılmalı" yönündeki raporunun ardından gözler Karma Komisyon'a çevrildi.

"Semra Güzel'in terörle ilişkileri kamuoyunda infiale neden olmuştur"

Hazırlık Komisyonu'nun Karma Komisyon'a sunduğu raporda, HDP'li Semra Güzel'e duyulan tepkinin sadece teröristle çekilmiş fotoğraflardan kaynaklanmadığı ifade edildi. Güzel'in Habur'dan çıkış yaparak terör örgütünün kamplarına gittiğine dikkat çekildi.

Terör kampında terörist giysileriyle silahların önünde verilen pozların ve ortaya çıkan görüntülerin büyük tepkiye neden olduğu aktarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletvekili makamının itibarının korunması gerektiğine işaret edilen raporda, "Milletvekilinin terör örgütüyle ilişkileri kamuoyunda infiale neden olmuştur" denildi.

Karma Komisyon 17 Şubat'ta toplanarak fezlekeleri inceleyecek

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu da 17 Şubat'ta toplanma kararı aldı.

Komisyon, HDP'li vekilin savunmasını alacak, siyasi parti gruplarının görüşlerini dinleyecek. Değerlendirme için 1 ay süresi bulunsa da komisyonun birkaç gün içinde kararını vereceği belirtiliyor.

Dokunulmazlık kalkarsa HDP'li vekil yargılanacak

Karma Komisyon, "Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması" yönünde karar alırsa Genel Kurul'da oylama yapılacak. Dokunulmazlığın kaldırılması halinde HDP'li vekilin yargılanmasının yolu açılacak.