CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, twitter hesabından yaptığı, "Ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." açıklamasına siyaset dünyasından art arda tepki geldi.

"Bir kaos oluşturma çalışması"

Hükümetin elektrik faturalarını düşürecek bir çalışma yaptığını hatırlatan AK Parti Genel başkan yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun provokasyon peşinde olduğunu söyleyerek şunları kaydetti;.

"Kılıçdaroğlu hep bir provokasyon peşinde. Yaptığı da genellikle provokatörlük şeklinde. Bir kaos oluşturma çalışması. Ben buradan böyle bir netice çıkacağına da inanmıyorum. Böyle bir ihtimal söz konusu değil. Bu konuda zaten bir çalışma yapıyoruz."

"Siyasi sorumluluk makamındaki birinin önerisi bu mu olmalı?"

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, "Eleştiri, öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin önerisi bu mu olmalı?" ifadesini kullandı.