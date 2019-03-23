HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Elazığ’da konuştu.

Koçyiğit şunları söyledi:

"İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da birçok yerde aday çıkarmayarak aslında şunu göstermiş olduk değerli arkadaşlar, biz Türkiye'de demokrasi seçeneğini, özgürlük seçeneğini tercih ettik ve AKP-MHP bloğunun karşısındaki adayı destekleyeceğiz, asıl tokatı İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de onlara atacağız. Yetmez Adana'da, Mersin'de yiyecekler silleyi ve görecekler Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'ne gönül veren milyonların gücünü görecekler."

Kaynak: TRT Haber

