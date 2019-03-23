Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ilk Müslüman olan Davud Nabi'nin son sözü "Hello Brother" yani "Merhaba Kardeşim" ifadesi, İslam karşıtlığı ile mücadelenin simgesi oldu.

TRT World'ün, Nabi'nin bu sözüyle hazırlayıp "Hello Brother" etiketiyle, sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede yayıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan da sosyal medya hesabından TRT World'ün hazırladığı videoyu "Selam kardeşim" sözleriyle paylaştı.

50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, yakalanan teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber