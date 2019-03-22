Merhaba kardeşim...

Bu sözler Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden ilk Müslüman olan Daud Nabi'nin son sözleri oldu.

Dünyanın dört bir yanından insanlar, o sözlerle umut, birlik ve sevgi hikayelerini paylaşıyor.

50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, yakalanan teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT World