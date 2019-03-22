Afrika'nın güneyini vuran Idai Kasırgası'nın ardından ve sel nedeniyle Mozambik, Zimbabve ve Malavi'de hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.

Yardım kuruluşları, sel ve kasırga nedeniyle yerlerinden edilmiş yüz binlerce insana yardım sağlamak için helikopterlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya Gıda Programı sözcüsü Herve Verhoosel, Zimbabve’deki Marowanyati barajının bir gecede şiddetli yağışlar nedeniyle taşmasıyla bölgedeki nüfusu tehdit ettiğini söyledi.

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, yaptığı açıklamada, ülkede afete sebep olan Idai Kasırgası ve ardından oluşan seller nedeniyle 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Correia, afet nedeniyle 300 kişinin cesedine ulaşıldığını, yaklaşık 3 bin kişinin de kurtarıldığını söyledi.

Kaynak: AP News, Reuters