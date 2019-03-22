Geçtiğimiz ay gerçekleşen Trump-Kim zirvesinin başarısız olmasının ardından ABD ilk adım olarak, Kuzey Kore'nin nükleer silah programına yönelik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olduğunu söylediği iki Çinli nakliye şirketine yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, Kuzey Koreli tankerlerle rafine petrol transferlerinin yasadışı olarak yapıldığıyla ya da Kuzey Kore kömürünün ihraç edilmesiyle ilişkili olduğuna inandıkları 67 gemiyi listeleyen güncellenmiş bir danışma belgesi yayınladı.

2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık" ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Kaynak: Reuters