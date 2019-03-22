BBC'de yer alan habere göre İngiliz gazeteleri, Başbakan Theresa May'in daha önce iki kez reddedilen planında ısrarcı olmasının ülkeyi anlaşmasız Brexit'e doğru ittirdiği yorumunu yaptı. Gazetelerin neredeyse tamamı bu tavrından dolayı May'e sert eleştiriler yöneltti.

Guardian'a konuşan bir diplomatik kaynak, iki tarihli bu modelin anlaşmasız Brexit'in AB'nin değil, İngiltere'nin tercihi olacağı mesajının altını çizmek için tasarlandığını söyledi.

Kaynak, "Başbakan, uzun bir ertelemeye ancak bunun için sorumluluk almamaya hazırlanıyordu. Muhafazakar Parti'nin bölünmesini ve uzun bir erteleme olmasını istemiyor, bu da anlaşma olmayacağı anlamına geliyor" dedi.

Guardian, AB zirvesine katılan bir başka kaynağın da May'e toplantı esnasında üç defa anlaşmanın yeniden parlamento tarafından reddedilmesi halinde ne yapacağının sorulduğunu ancak kendisinin buna yanıt veremediğini söylediğini bildirdi.

"Theresa May parti içinde bir isyanla karşı karşıya"

The Times gazetesi, Brüksel'de erteleme için pazarlıklar yürüten May'in Londra'da ise kendi partisi içinden bir isyanla karşı karşıya olduğunu yazdı.

The Times gazetesi konuyla ilgili yayımladığı başyazıda, bu aşamadan sonra olacakların AB'den anlaşmasız ayrılmaya karşı çıkan bakanların tavrına bağlı olduğu yorumunu yaptı.

May'in yetkinliği sorgulandı

Daily Telegraph da manşetten verdiği özel haberinde, Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki parlamento grubunun (1922 Komitesi) Başkanı Sir Graham Brady'nin May'i makamında ziyaret ederek, görevden ayrılması gerektiğini düşünen partililerin sayısının arttığını söylediğini bildirdi.

May hükümetinin bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde düşebileceğini öne süren Daily Telegraph, son iki hafta içerisinde May'in yüzüne karşı yetkinliğinin sorgulandığı bazı olaylar yaşandığını belirtti.

May'den vekillere şantaj iddiası

Financial Times gazetesi yazarı Philip Stephens da May'in hazırladığı taslak anlaşmayı parlamentodan geçirebilmek için milletvekillerine "şantaj yapmaya çalıştığını" yazdı.

Stephens, May'in İngiltere'nin refah ve güvenliğiyle "Rus ruleti oynadığı" yorumunu yaptı.

Stephens, "En iyi strateji, 50'nci maddeyi geri çekmekle başlamak olur. Bu, Brexit'in sona erdiği anlamına gelmiyor. Aksine, İngiltere, hem parlamentoda hem de AB'nin 27 üyesi tarafından kabul edilecek bir anlaşma üzerinde daha geniş bir uzlaşma alanına sahip olur" yazdı.

Kaynak: BBC