Almanya’da muhalefet partilerinden sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), Bavyera eyalet meclisinde minarelerin yasaklanmasını talep eden bir önerge sundu.

AfD grup lideri Katrin Ebner-Steiner, minarelerin Bavyera manzarasına ve şehir manzarasına uymadığını savunarak, minarelerin dinin uygulanması için gerekli olmadığını söyledi.

Diğer partilerden siyasetçiler bu önergeyi reddederek AfD'yi toplumda şidddete yol açacak bir ortam yaratmakla suçladılar. Bu talebin yasal olarak dayanaktan yoksun olduğu ve anayasaya aykırı olduğu açıkaldı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre Sosyal Demokrat Partili milletvekili Arif Taşdelen Bavyera'da 300 civarında cami bulunduğunu ve bunlardan sadece altısında minare olduğunu söyledi.

2017 yılının Eylül ayındaki milletvekili genel seçimlerinde yüzde 12,6'lık oy oranına ulaşarak 94 milletvekili çıkaran Almanya için Alternatif (AfD) parlamentoyla ana muhalefet partisi olarak tanıştı. Taraftarları da sürekli artıyor.

Kaynak: Bayerischer Rundfunk, DW