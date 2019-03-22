Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, geçen hafta iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır" dedi.

Peters konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez. Terörist, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçirecek."

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