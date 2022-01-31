Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hazırlık komisyonu HDP'li vekilin sözlü savunmasını almak için toplanacak
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke süreci işliyor. Bugün, hazırlık komisyonu HDP'li milletvekilinin sözlü savunmasını almak için toplanacak.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ait fezlekeleri incelemek için kurulan hazırlık komisyonu ikinci kez toplanıyor.
Komisyon üyeleri, HDP'li milletvekilinin sözlü savunmasını almak üzere bir araya gelecek.
Semra Güzel'in, yüz yüze savunmanın yanı sıra bir milletvekiline de savunma yaptırma hakkı bulunuyor.
HDP'li Güzel'in savunma hakkını kullanıp kullanmayacağı komisyon toplantısında belli olacak.
Savunma için verilen süre tamamlandığında hazırlanacak rapor Karma Komisyon'a sunulacak.
Etiketler: HDP Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bakanlıktan Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz