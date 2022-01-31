HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ait fezlekeleri incelemek için kurulan hazırlık komisyonu ikinci kez toplanıyor.

Komisyon üyeleri, HDP'li milletvekilinin sözlü savunmasını almak üzere bir araya gelecek.

Semra Güzel'in, yüz yüze savunmanın yanı sıra bir milletvekiline de savunma yaptırma hakkı bulunuyor.

HDP'li Güzel'in savunma hakkını kullanıp kullanmayacağı komisyon toplantısında belli olacak.

Savunma için verilen süre tamamlandığında hazırlanacak rapor Karma Komisyon'a sunulacak.