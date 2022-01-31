Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Sinan Atan aktardı. pic.twitter.com/Q06BhvK7bZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2022

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Ekinci'den açıklama

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirten Ekinci, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.