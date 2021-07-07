Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören teklif komisyondan geçti
Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre, hayvanlar ‘mal’ değil ‘can’ olarak değerlendirilecek.
Hayvanlara karşı işlenen suçlarda 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
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