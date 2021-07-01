Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yasa teklifine ilişkin şunları kaydetti;

Tehlikeli türlerin bakılması ve barındırılması yasaklanacak. Hayvan mal değil, can sayılacak. Sahipli hayvan ve sahipsiz hayvan kavramını kaldırıyoruz.

Petshoplarda kedi ve köpek satışlarının önüne geçilmektedir. Alınan hayvanların sonradan terk edilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimlik zorunluluğu getirilecek. Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak.

Ayrıntılar gelecek...