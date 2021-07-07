Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sorusu gündemdeyken, Mersin ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir vatandaş arasındaki diyalog dikkat çekti. Kılıçdaroğu, vatandaşın "Cumhurbaşkanım hoş geldiniz" sözlerine "Hele bir durun bakalım" şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu konuya temkinli yaklaşırken uzun süredir devam eden tartışmalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, "adayımız Kılıçdaroğlu" açıklaması ile yeniden alevlendi.

Millet İttifakının kurucusunun Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledi.

Kuşoğlu, "İttifak içinde hiçbir itiraz söz konusu değil, çok büyük bir anlayış var. Hiçbir problem olmayacağını görüyoruz. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili bir isimlendirme yapılması lazım" diye konuştu.

Engin Altay: Kararı verecek olan Millet İttifakıdır

Kuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt parti içinden geldi. Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın Kuşoğlu'nun parti yöneticisi sıfatı ile Genel Başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi, ilan etmesi gayet doğaldır ama kararı verecek olan Millet İttifakıdır" dedi.

Akşener soruları yanıtsız bıraktı

Adaylık konusunda gözler ittifakın diğer üyelerinde. Grup Toplantısı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener soruları yanıtsız bıraktı.

Karamollaoğlu: Bunlar için çok erken olduğu kanaatindeyim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "henüz erken" diyerek, "Şimdi bu noktada seçim sathı mahalline girmeden bunlar gayet tabi açıklamalardır diye görüyorum. Bizde bir tabir vardır doğmamış çocuğa don biçilmez derler. Bunların çok erken olduğu kanaatindeyim." dedi.