Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/havan saldırısında 1 asker şehit oldu, 3 asker ve 1 sivil yaralandı.

Terör hedefleri @trthaber canlı yayında vuruldu.



Mehmetçik, Gaziantep Karkamış’ta sınır karakoluna gerçekleştirilen havan mermisi saldırısına misliyle karşılık veriyor.https://t.co/lPlq9Uaqo5 pic.twitter.com/34JabPfcQ0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2022

Yaralıların hemen hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Misliyle karşılık verilmekte"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir" denildi.

Terör hedeflerinin vurulma anı ise TRT Haber canlı yayınına yansıdı.

21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiğini duyurdu.

1️⃣ Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 21’e yükselmiştir.



Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir.#MSB pic.twitter.com/kd8SWs5Z1y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2022

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörist saldırısı sonrası başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiği, cezalandırma atışlarına ise devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı ter türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Bakanlık tarafından bazı hedeflerin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.

El Bab ilçesine roketli saldırı

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesine de roket saldırısı düzenledi.

Roketler, sivillerin yoğun olarak bulunduğu ilçe merkezindeki bulvara ve bazı evlere isabet etti.

Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, maddi zarar meydana geldi.

El Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.