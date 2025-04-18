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Gündem
AA 18.04.2025 18:48

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin 21 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi uzatıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

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