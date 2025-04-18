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Gündem
AA 18.04.2025 18:32

DMM "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi." iddiasını yalanladı.

DMM "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), yıl başından itibaren yemek kartı, çeki veya kuponunun yemek dışında kullanılması halinde, 158 liralık tutarın prime tabi tutulmayacağını, bu tutarı aşan kısmın ise prime esas kazanca dahil edileceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

DMM "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasını yalanladı

"İşverenlerin, ilgili yemek kartlarıyla alışveriş yapılacak kurumlarla yaptığı anlaşmalara herhangi bir şekilde müdahil olunması söz konusu değildir. Dolayısıyla 2025 yılı başından itibaren yemek kartı, çeki veya kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılmasını engelleyen bir düzenleme yapılmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığının veya SGK'nın konuya ilişkin yeni bir düzenlemesi de bulunmamaktadır."

Açıklamada, kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan haberlere itibar edilmemesi istendi.

 

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı SGK Market Alışveriş
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