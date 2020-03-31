Milli Savunma Bakanlığınca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor. Mevcut tedbirlerin yanı sıra özellikle Suriye'nin kuzeyinde yer alan harekat bölgelerindeki birliklere yönelik alınan ilave tedbirler dikkati çekiyor.

Personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi

Ek tedbirler kapsamında ilk olarak Suriye'nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme kapsamında giriş çıkışlar, 2. Ordu Komutanı'nın müsaadesine bağlandı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine doktor ve veterinerler gönderilerek konuyla ilgili bizzat yerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık artırıcı eğitimler gerçekleştirildi.

İcra edilen görevlerde halk ile temasta izlenecek hareket tarzları yeniden belirlenerek uygulamaya başlandı. Personelin virüsle ilgili belirti göstermesi durumunda temas halinde olduğu birliğin bulunduğu bölgede derhal karantinaya alınması ve göreve çıkarılmaması için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Harekat bölgesinden gelecek personel 14 gün gözetim altında tutulacak

Harekat bölgesinden yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler de alındı. Suriye’den yurt içine ikmal için gelen araçların, römorka monte KBRN temizleme sistemiyle dezenfeksiyonu için KBRN timleri görevlendirildi.

Suriye’de bulunan birliklere tabur sayısı kadar römorka monte konteyner banyo/tuvalet, seyyar banyo ve çamaşır üniteleri, ateş ölçerler, ilave motorlu/elektrikli pulvarizatör, hijyen paketlerinin yanı sıra Bakanlık tarafından üretimine başlanan maske ve dezenfektanlar gönderildi.

Yetkililer, koronavirüs salgınının Suriye harekat alanlarında olası yayılma durumunun yakından takip edildiğini vurguladı.

COMMER faaliyetlerini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinde de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önemli tedbirler alındı.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan Covid-19 ile Mücadele Merkezi'nde (COMMER) Bakanlık ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlandı. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getiriliyor.

Merkezde TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştiriliyor. 24 saat esasıyla görev yapılan Merkezden kuvvet komutanlıklarının harekat merkezleri ile telekonferans yöntemiyle görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendiriliyor.

TSK'daki diğer yoğun önlemler

Türk Silahlı Kuvvetlerinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önemli tedbirler alındı.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları ve astsubay meslek yüksek okulları ile harp enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil; tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar ve seminer gibi faaliyetler de iptal edildi.

Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmıyor, orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmiyor, günübirlik girişlere izin verilmiyor.

Tatbikatlar ve yurt dışı görevler durduruldu

Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenirken yurt dışı geçici görevler ikinci emre kadar durduruldu.

Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler alındı. 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek tarihe kadar ertelenirken birliklerde dezenfekte işlemleri de yoğun şekilde yapılıyor. Bütün birlik yemekhane ve yatakhanelerinde sosyal mesafe kuralı işletiliyor. Ortak alanlarda anlık dezenfeksiyon yapılıyor.

Maske üretimine hız verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine de Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük cerrahi maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarıldı. Çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.

Yeni celp işlemleri kapsamında birliklerine teslim olan gençler öncelikle sağlık muayenesinden geçirilirken eğitim birliklerine yeni katılanlarla temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erler de 14 gün süreyle gözetim altında tutuluyor. Aynı uygulama terhis olacak erbaş, er, yedek subay ve yedek astsubaylara da uygulanıyor.

Terhisine 14 gün kalan personel ayrıntılı ayrılış muayenesi yapılarak birlik komutanının uygun göreceği yerde gözlem altına alınıyor. 14 günün sonunda ikinci muayeneye tabi tutulan söz konusu personelin herhangi bir semptom görülmemesi halinde kışladan ayrılmasına müsaade ediliyor.