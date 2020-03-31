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İtalya'dan Türkiye'ye 'destek ve iş birliği' için teşekkür
[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. İtalyan Bakan, Türkiye'nin desteği ve iş birliği için teşekkür etti.
İtalya Dışişleri Bakanı Maio, koronavirüs salgınıyla ilgili görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu aradı.
İtalyan Bakan Maio, görüşmede, Türkiye'nin desteği ve iş birliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:18
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