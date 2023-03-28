Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm. J. III. Kad. Çvş. Durmuş Ali Uzun Operasyonu, başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi'nde, jandarma zel harekat, jandarma komando, J-SİHA, Atak taarruz helikopteri destekli olarak icra edilen nokta operasyonda, 3'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele operasyonlarına, bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına, bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, “samanlıkta iğne aramak“ gibi...



4 aylık takip sonucu bugün de

Hakkari’de 3 ölü,

1 sağ toplam

4 TERÖRİST ETKİSİZ.



Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler???????????? — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 28, 2023

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