Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kemal Kılıçdaroğlu yarın Muharrem İnce ile görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Memleket Partisi'nin Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu, ziyaretinde Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce
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