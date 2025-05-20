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Gündem
AA 20.05.2025 12:13

Hakan Fidan TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik edecek ve TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Hakan Fidan TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak etmek için Macaristan'da olacak.

Fidan, yarınki Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yapacağı konuşmada, uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet sağlamada zorlandığı bir dönemde, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla aralarındaki işbirliğini her geçen gün güçlendirdiğini vurgulayacak.

TDT ülkelerinin büyük Türk dünyasının birer parçası olduğunun daima hatırda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizecek Fidan, Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) dayanışma içinde olmanın TDT'nin ortak sorumluluğu olduğuna inandığını aktaracak.

Fidan, TDT’nin teşkilat kapasitesi ve imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliğinin artırılmasını hedeflediklerini ifade edecek.

Bakan Fidan, en son 6 Kasım 2024’te, TDT Bişkek Zirvesi öncesinde düzenlenen aynı tarihteki Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 5-6 Temmuz 2024'te düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi ve 6 Kasım 2024'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılan TDT 11. Zirvesi'nde, Türk dünyasındaki dayanışmayı ve işbirliğini derinleştirme kararlılığı dile getirilmişti.

21 Mayıs'taki Budapeşte Zirvesi'nde, Bişkek Zirvesi kararları yönünde atılmakta olan adımların kapsamlı biçimde ele alınması ve dış dünyaya güçlü birlik mesajı verilmesi bekleniyor.

Zirve sonunda, TDT ülkeleri arasındaki işbirliği alanları ve Teşkilatın kurumsal bütünleşmesinin artırılmasına yönelik bir Ortak Bildiri kabul edilmesi ve muhtelif belgelerin imzalanması öngörülüyor.

TDT 12. Zirvesi gelecek aylarda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

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