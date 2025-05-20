MHP Genel Başkanı Bahçeli, Galatasaray’ın şampiyonluğunu tebrik etti

Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray için bir tebrik mesajı yayınladı.

Bahçeli, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25’inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum".