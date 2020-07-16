Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada operasyon kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.