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Haftanin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada operasyon kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/2sPfB4i4Uy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2020
Etiketler: son dakika msb pençe-kaplanSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:34
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