Türkiye, koronavirüs salgını süresince 125'ten fazla ülkeye yardım elini uzattı, sağlık malzemesi gönderdi.

Türkiye'nin yardım eli bu kez de Venezuela'ya uzandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yükleniyor.