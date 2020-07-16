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Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya gönderilecek yardım malzemeleri askeri uçağa yükleniyor.
Türkiye, koronavirüs salgını süresince 125'ten fazla ülkeye yardım elini uzattı, sağlık malzemesi gönderdi.
Türkiye'nin yardım eli bu kez de Venezuela'ya uzandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yükleniyor.
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