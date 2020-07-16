Haber Giriş: Kaynak: AFP
MİT'te 15 Temmuz etkinliği düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında, 15 Temmuz kapsamında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlendi. Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, MİT'in eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşunda bulunuldu.
MİT Başkanlığının Bağlıca'daki Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, MİT'in Yenimahalle’deki eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başladı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan, personele hitaben konuşma yaptı.
Gazi MİT mensuplarının da hazır bulunduğu etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi.
Etiketler: mit Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi 15 temmuzSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:51
Son Haberler
- 10:14
- 10:09
- 10:02
- 10:05
- 09:50
Sıradaki Haber
Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz