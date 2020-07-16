Terörle mücadele kararlılıkla devam ederken PKK'da da çözülme sürüyor. Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları sonucu “Deniz Rüzgar” kod adlı terörist Gül Alistan Adanmış, Nusaybin Demirtepe Hudut Karakolu bölgesinde silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.



İstanbul'dan Irak’taki Mahmur Kampı’na gidip, 2016 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan, teröristin “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Demirtepe Hudut Karakolu bölgesinden jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

