Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.
14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. pic.twitter.com/kD3vjCE6mI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021
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