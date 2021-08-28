TİKA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından artan sayıda ölüm, yaralanma ve büyük hasarın olduğu Haiti'ye gıda ve hijyen yardımı gönderdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı projeyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, TİKA ve AMEXCID arasında uluslararası işbirliğinin devam edeceğine vurgu yapıldı.

TİKA, Haiti'ye taşınmak üzere AMEXCID yetkililerine 1000 koli içerisinde pirinç, fasulye, mercimek, yağ ve hijyen malzemeleri olmak üzere 10 ton gıda ulaştırdı.

[Fotoğraf: TİKA]

"Türkiye ve Meksika'nın pek çok ortak yönü var"

Dış İlişkiler Bakanlığı'nda Yürütme Kurulu Başkanının kabulü ve işbirliğiyle gerçekleştirilen İnsani Yardım Projesi Teslim Törenine, AMEXCID Direktörü Dr. Laura Elena Carrillo Cubillas, AMEXCID yöneticileri, Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez ve TİKA Meksika Koordinatörü Fatih Abdi Çetin katıldı.

Türkiye ve Meksika'nın pek çok ortak yönü olduğuna dikkat çeken Büyükelçi, bugün, özellikle Haiti'ye ihtiyaç duydukları ve yaşadıkları zor zamanlarda destek olunduğu, Meksika ve Türkiye’nin ikili ilişkileri açısından tarihi bir gün olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: TİKA]

TİKA tarafından sağlanan koliler, Meksika Hava ve Deniz Kuvvetleri aracılığıyla Haiti’ye askeri uçaklarla ulaştırıldı.

Malzemelerin depremden en çok etkilenen bölgelere dağıtımı için Haiti Hükümeti Sivil Koruma Birimleri taşınan yardımları teslim aldı.