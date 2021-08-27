AFAD tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel sonrasında bölgeye 3 milyonun üzerinde ürün gönderildiği bilgisi verildi. Yardımların, selden etkilenen diğer bölgelerde olduğu gibi Sinop'un Gerze ilçesinde de ayrım yapılmadan dağıtıldığı anlatıldı.

Bazı medya kuruluşlarında yer alan "Yardımlar seçilmiş kişilere veriliyor" iddiaları yalanlandı. AFAD'ın açıklamasında şunlara yer verildi:

"Bugüne kadar ülkemizin dört bir köşesinden hayırsever vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın bölgeye gönderdiği 3 milyon 460 bin 347 kalem ürünün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb.) Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) aracılığıyla girişi yapılmıştır. Gelen yardımlar, Bozkurt ilçesi ile birlikte, selden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Gerze gibi diğer ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu'nun koordinasyonunda, herhangi bir ayrım yapılmadan dağıtılmaktadır.

Gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir dayanağı olmadan yayımlanan bu tarz haberlerin, bölgede yaraların sarılması için günlerdir vefakarca görev yapan yardım görevlilerini üzdüğünü ve çalışmalara destek yerine köstek olduğunu hatırlatırız."