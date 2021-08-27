Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 21:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'dan tahliye tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyelerinin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz" denildi.
20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize “ülkenize hoş geldiniz” diyoruz. pic.twitter.com/L0QfwuQOQS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021
Etiketler: Afganistan Milli Savunma Bakanlığı
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