Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, 295 bin 647 koronavirüs testi yapıldı. 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 528 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat sayısının düne göre az olsa da çok yüksek olduğunu söyledi.

Bakan Koca, paylaşımında, "Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı" sözlerine yer verdi.