Can kaybı 200'ün üzerinde
Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 koronavirüs testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Tabloya göre, 295 bin 647 koronavirüs testi yapıldı. 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı.
Son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 528 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat sayısının düne göre az olsa da çok yüksek olduğunu söyledi.
Bakan Koca, paylaşımında, "Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı" sözlerine yer verdi.
Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6jnsaFkPbl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2021
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