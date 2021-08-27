CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinde Afganistan'daki gelişmelere de değindi. Türk askerinin yurda dönmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "En son patlayan bombalar pek çok insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Hiçbir evladımızın burnu kanamasın. Ayağına, tırnağına taş bile değmesin istemiyoruz. Bir an önce askerlerimizin evlerine, kışlalarına, ailelerinin yanlarına dönmelerini arzu ederiz" dedi.

Belediye başkanlarına yardım talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da 11 büyükşehir belediye başkanı ile toplantıda bir araya geldi.

Belediyelerin, yangınlar ve selden zarar görenlere destek olacağını söyleyerek, şunları anlattı:

"Telef olan hayvanlar varsa tümü karşılanacak. Yem ihtiyaçları vardı, bugün dahil olmak üzere süratle karşılanıyor. Beyaz eşya ihtiyaçları varsa bunlar tespit ediliyor, bunlar da karşılanacak. Küçük büyükbaş hayvan karşılanacak. Bu taleplerin tamamı belediye başkanlarımız tarafından karşılanacak."

Muğla'da yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kentte partisince düzenlenen Orman Çalıştayına da katılacak.