Nevşehir'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediyesi'ni ziyareti sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, Afganistan'daki son durumla ilgili şunları söyledi:

"Özellikle Karzai Havalimanı'nda olan bir patlama ve orada en son bendeki bilgi 72 kişinin hayatını kaybettiği şeklindeydi. Son derece üzücü, saldırıyı kınıyoruz. Terörün ırkı, dini, cinsiyeti, senin benim teröristim olmaz. Türkiye daima terörizmle mücadele etmiştir. Bugün de aynı duruşunu net bir şekilde ifade ediyor. 31 Ağustos orada bulunan güçlerin çıkacağı tarihtir. Türkiye olarak biz havalimanındaki güvenliğin sağlanması hem de faaliyetlerin yürütülmesi, tahliyelerin sağlıklı olması için gerekli desteği verdik. Askerimizi oradan çekiyoruz, Mehmetçiğimizin canı, güvenliği önemli. Taliban tarafından havalimanın işletilmesiyle ilgili talep var. Tamamen yeni bir durum var sahada. Güvenlik şartlarının sağlanması şartıyla bunlar yine konuşulur."