TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'da dün meydana gelen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:

"Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliamı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz."

Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 27, 2021

Saldırılarda en az 110 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 13'ü ABD askeri 110 kişi ölmüş, en az 150 kişi yaralanmıştı.

Taliban'ın kınadığı saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden da saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolunun yaptığını açıklamıştı.